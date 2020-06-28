因為新冠肺炎大流行而停擺的職業網球賽，正努力尋求復賽，ATP世界職業男網聯會修正了賽程表，包括連續7場比賽密集進行，英國名將莫瑞（Andy Murray）認為對選手來說不安全，他自己打算有部分賽事要捨棄。

ATP從3月新冠肺炎疫情爆發以來就停賽，準備從8月14日花旗銀行公開賽恢復比賽，接下來是辛辛那提大師賽、美國網球公開賽，9月8日則要開始紅土賽事，從奧地利基茨比厄爾賽事，緊接著還有馬德里大師賽、羅馬大師賽、法國網球公開賽。

看著緊湊的賽程，莫瑞表示：「對於打進美網準決賽或決賽的選手來說，實在有點危險，因為在美國紐約結束比賽後，又要趕去在不同海拔的地區、不同形式的場地比賽，而且選手又因為疫情這麼久沒比賽，基於體力或健康等一些考量，可能有很多選手無法參加所有大賽。」

除了賽程太密集，世界排名積分如何計算也是莫瑞擔心的點，他補充，自己可能會先放棄辛辛那提大師賽，專心備戰美網。

(中時 )