林佑星、丁國琳、阿布直播賣海鮮嚇嚇叫。（粘耿豪攝）

丁國琳腳被車碾傷，還在養傷中。（粘耿豪攝）

范植偉、馮子沄出席築地市場門市跨大營運活動。（粘耿豪攝）

藝人丁國琳、林佑星與阿布首次攜手開創副業，跟隨經紀公司老闆李湧投入「築地市場」電商網路直播拍賣行列，28日在新北市蘆洲區成立門市擴大營運，許久不見的范植偉也前來站台。丁國琳左腳踝包著護踝，透露一個多月前在去趕直播的停車場被一台汽車碾到腳，造成骨頭撕裂傷，至今還在每天打針吃藥養傷中。

丁國琳笑說，比起林佑星、阿布，4月8起才加入的她，只是直播界的「粉鳥」，比菜鳥還菜，另兩位都是她師父，她平常直播時走的就是「任性」亂賣路線，因為眼睛不好常常看不清字，有次直播賣鯖魚，應該是一片88，她賣成兩片88，結果開賣5分鐘就害老闆賠了10幾萬，連林佑星都笑問：「老闆為什麼還沒把妳開除啊？」

林佑星也爆料他這位「阿娘」丁國琳就是走做自己路線，「她腦子裡永遠會出現我們白板上沒有的數字」、「399她會亂賣299」，尤其網友最愛看她發脾氣罵人，有次她不爽有網友故意挑釁，不斷跳針問她一樣的問題，她因而發怒罵人：「我這人就是修養不好！人家說唯女子與小人難養也，我就是小人和女子！」結果直播人數竟然破新高，同時有2000多位網友在線欣賞她生氣罵人。

直播經驗豐富的林佑星，是否有提醒她直播秘訣？「沒有！她Hold不住啊，提點她也沒用！她常直播播一播人不見了，因為她跑去冷凍庫找東西送，觀眾愛她，因為她愛送！」丁國琳笑說，謝謝老闆放縱她任性、隨性，大家要珍惜她在的時光才能亂亂賣，因為她再玩這副業也沒多久了，之後要接拍八點檔和一部電影，要有空才能再來玩了。

丁國琳說，她體質本來就容易過敏，吃到甲殼類海鮮更容易過敏，偏偏她沒拍戲時就更愛吃海鮮，有次直播，林佑星發揮快手功力一直剝蝦，她狂吃三、四十隻，第二天起床發現完蛋了整個大過敏。林佑星爆料她因為過敏，有長達一個多月時間都素顏上直播，許多網友不斷發問「國琳姐怎麼了」，到最後他乾脆寫個白板說明「國琳姐皮膚過敏，不要再問了」。丁國琳則說，觀眾喜歡她才不會介意她有沒有化妝，且其中一次業績還破了百萬。

林佑星直播經驗豐富，坦言「築地市場」已經是他待過的第三個直播平台，他也曾與馬幼興在前一個直播平台被騙過錢，這次是因為經紀公司老闆李湧邀約，他們就一起加入，大家一起把市場做大。不過他也即將拍攝三立《天之驕女》，原本一個月可直播20多次，之後也會先以拍戲為主，無法參與直播就請阿布代班。至於做直播副業的收入，他們都說要年底結算紅利才知道好不好，但當然與藝人本業無法比。

【即時新聞】丁國琳、林佑星與阿布「築地市場」門市記者會，神秘嘉賓范植偉、馮子沄到場站台。(粘耿豪攝)

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