桃園一名人妻和4名男子發生性關係，其丈夫怒提告向妻提告求償350萬元；其中2名小王表示被人妻欺騙「單身」，才在不知情情況下侵害他人配偶權，更和人夫簽下和解書幫「作證」，最終法院判賠27萬元定讞。

判決書指出，桃園這對夫妻雖在2018年11月協議離婚，但妻子在婚姻存續期間，就跟4名男子發生性關係，讓他精神承受極大痛苦，因此決定分別就妻子偷吃4男行為，分別向4名小王各求償一個200萬、其他50萬的精神撫慰金。

人夫也另外提供證據，有2名小王表示，因在不知人妻已婚狀況下，侵害人夫的配偶權，並願意道歉、賠償和簽和解書。

證據顯示，其中一名小王的和解書中坦言：「至少有發生50次性關係，大約到2018年10月為止」；另名小王的和解書則稱，因為人妻說自己是單身，曾在飯店同宿發生性行為，也曾一起裸身泡溫泉，也稱「雖然覺得被騙，但不會做假證」。

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(中時電子報)