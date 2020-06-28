娛樂8點半》一個明星受人崇拜天經地義，擁有「鐵粉」就是榮耀光明的部分，然事情一體兩面，沒人能得到這世界上所有的寵愛，於是有了黑暗面，就是所謂的「Anti-fan」，真實生活毫無交集的人們，能憎恨到什麼程度？南韓樂壇才子Tablo(李善雄)就曾被黑粉逼到人生分崩離析，「誅滅」程度毀了他的人生，甚至家人因此丟了性命。

嘻哈天團核心兼文人 「人」妒英才惹惡意

韓國嘻哈團體「Epik High」出道10年有餘，每推出新作必登排行榜，在南韓民眾心目中是兼具內涵與大眾性的超級團體，其中，主唱Tablo被稱為天才，他創作音樂的能力有目共睹，寫的詞既銳利同時又富含感性，被稱為饒舌界的詩人，而他的文學素養相當高深，不僅創作歌曲，他推出的小說集也成為當代暢銷書，是天才一般的存在，然引發爭議的，也正是他身為「天才」的部分。

Tablo(中)隸屬於「Epik High」，該團是當代南韓音樂界殿堂級嘻哈天團。(翻攝自Epik High臉書)

天才誕生 始於頑童惡作劇

Tablo出身印尼雅加達，因為家人工作關係，他自小旅居瑞士、香港等國，曾在6歲時回到韓國生活，然8歲又搬到加拿大，因此是韓裔加拿大籍，而Tablo的創意，最早展顯在學生時期的頑皮，他學習鋼琴、小提琴，才華受肯定進入樂團，而在音樂會上，Tablo本應好好展現才能，但他卻在交響樂團演奏〈布蘭登堡協奏曲〉時，自顧彈起了《侏儸紀公園》主題曲，下場是被樂團開除，而他念中學時，也因惡作劇將同學從樓梯上推下去，而被學校退學，之後才轉回首爾國際學校就讀，也因此他是不是念書的料眾人難以肯定，但很確定Tablo是個不安於平靜的頑童。

Tablo僅花3年半就拿下哈佛文學學士與碩士學歷，遭外界質疑並惡意攻擊。(翻攝自Epik High臉書)

頑童入學哈佛 3年半拿大學+碩士學位沒人信

也因為Tablo頑童的特質，讓他在有興趣的事物上展現無比創意，他不僅寫歌，他還能寫詞甚至創作文字作品，Tablo在文學能力上不止息地追求精進，他在1998年進入了史丹佛大學英語文學系就讀，僅花3年半時間、沒寫過任何一篇論文，便以優異成績取得英語文學與寫作碩士雙學位，當時韓國正好掀起一波追查假學歷的檢調行動，Tablo的優秀成為把柄，2009年網路上開始出現質疑他學歷的聲浪，甚至出現大型Anti-fan論壇「TAJINYO」。

質疑學歷恨由心生 輿論害他家破人亡

該論壇的會員不僅翻遍Tablo的私生活，也把他的家人全都挖出來徹底清算，造成Tablo哥哥失業、爸爸精神壓力太大生病去世，這過程中Tablo的演員太太姜惠貞產下兩人愛的結晶Haru，但Tablo無法感到開心，因為anti行動越演越烈，身旁的人是邪是正他無從分辨，也無法保護自己的家人，而他當時的經紀公司並未出面捍衛他，讓他非常不能諒解，因而離開公司，但又因風波所致，因此沒有公司願意收留他，最終在太太的引薦下，Tablo進入YG娛樂，才終於回到歌壇，這過程最後起訴了20多名行為最為激烈的惡意網友，Tablo學歷事件也被拍成了紀錄片《追殺大明星》，於2010年公開在世人眼前。

(中時電子報)