57歲主持天王吳宗憲（憲哥）26歲二女兒Vivian日前答應朱立倫外甥Wilson求婚，昨吳宗憲錄中天《小明星大跟班》，對於升格當外公，憲哥表示小女兒還年輕，不會催他們生小孩，也不太干涉小倆口婚事籌備，「雙方不是用金錢的角度談婚事，婚姻難道是數字可以表達的嗎？兩人相愛才是最重要的。」婚期也未定。

憲哥以自己婚姻為標竿，希望小女兒婚姻一切從簡，「他們都是圈外人，結婚只是一天，越低調越好」透露小倆口感情穩定。但因父親明星光環，讓不習慣受媒體矚目的小女兒感到排斥，跟爸爸抱怨「有媒體守在我女兒公司門口，我不是藝人，不要騷擾我」。

提到辛龍9月決定復出的關鍵原因，「人活著嘛，30歲前為自己活，30歲後為愛你的人而活」。兩人近期通話長達1小時，透露他還是處於低潮狀態，不想講話，能體會他身兼母職，要幫4歲女兒洗澡、換尿片，開導他要多出來走走。而辛龍4歲女兒霓霓至今還沒上學，吳宗憲從旁建議辛龍趕快讓女兒接觸外界，「我說『小朋友幾個月後沒讓她去上課，我就會強制』。」擔心小孩跟外界接觸太少，會導致個性內向。憲哥憶起劉真帶著女兒最後一次進棚錄影的畫面，透露後悔沒好好阻止她動手術，「開不了口說好好的別動刀，很遺憾沒有成功」。

(中時 )