人肉龍舟遊戲讓參賽者痛得哀哀叫。（民視提供）

本週《綜藝大集合》一開始瓜哥為了歡慶端午佳節，準備粽子送給現場觀眾，還送獎金給現場來挑戰的觀眾朋友。為了應景，胡瓜想了一個跟端午節划龍舟有關的遊戲，但大家聽到遊戲規則嚇得「臨陣退縮」，因為這次遊戲的方式是找了4個不同重量的觀眾當作龍舟，讓躺在下面的參賽者藉由轉動身體，讓壓在身上的「龍舟」划過去，4個觀眾每位體重都超過110公斤，讓眾人都嚇傻了，在進行遊戲的過程中，每位參賽者都被壓的喘不過氣、唉唉大叫，笑翻全場。

此外節目組特別邀請了聽障奧運的選手-林根林教練，這位選手曾在田徑場上創下許多紀錄，是目前我國鉛球、鏈球、鐵餅的紀錄保持人，遇到這樣的選手來參加節目，胡瓜提議「推堆高機」方式，將堆高機由起點推到終點，沒想到貴為天王的胡瓜親自下場示範，眾人看了驚呼「護駕」，現場逗趣又爆笑，胡瓜推得手筋都浮起來，還說：「這真是體力活的主持工作拿麥克風手都會抖！」

(中時 )