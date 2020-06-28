桃園市八德區同和路、建國路口因鄰近沒有雨水下水道系統、側溝斷面不足，逢雨就淹，是地方老問題。桃園市水務局研議決議在建國、同和公園各自設立滯洪池，日前在地方舉辦說明會，希望取得居民認同。

去年9月5日，八德區累積雨量38毫米，不過同和路、建國路口積水最高達30公分，居民叫苦連天，指淹水問題相當嚴重，卻很難解決。因建國南路南側社區大樓多，但附近又沒有雨水下水道系統，僅能利用側溝排水，因側溝斷面不足，內部還有管線，更影響排水。之前水務局規畫在鄰近的福僑街設立下水道，不過居民擔心造成其他處淹水而作罷。

水務局後來研議在建國、同和2處公園設立滯洪池，設法改善問題。其中初步規畫建國公園設立面積為779.73平方米，可容納2962.97立方米水亮的滯洪池。同和公園則是540.23平方米，容量1944.83立方米的滯洪池。

其中建國公園滯洪池估計工期330天，經費約6604萬，包含滯洪池、連接設施、滯洪池上方公園景觀工程。同和公園滯洪池工期360天，經費約3112萬，包含建國路與同和路側溝改善、開挖擋土設施與道路鋪設等。

(中時 )