前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接 15:512020/06/28 工商 工商時報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接 前瞻未來一周國內財經焦點（圖／工商時報） 前瞻未來一周國際財經焦點（圖／工商時報） 前瞻未來一周陸港澳財經焦點（圖／工商時報） 前瞻未來一周台股財經焦點（圖／工商時報） (工商 ) #未來一周 #國內外 #財經 #焦點 #全球經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：台積電、昱泉、玉晶光、精材、創惟、創意 10:172020/06/24 財經 四維航看好下半年船運本業與子公司業績 估大幅減虧 10:342020/06/24 財經 台新投顧下周看好IC設計、PCB等六大類股 19:562020/06/24 財經 IMF下修今年全球經濟成長估值至萎縮4.9％ 21:502020/06/24 財經 IMF再次下調今年GDP預測： 全球GDP將為負4.9％ 22:142020/06/24 兩岸 張正鏞：大陸貨運量恢復相當快 長榮Q3獲利沒問題 04:102020/06/25 財經要聞 今年降至-4.9％ 全球經濟成長預測 IMF再下修 04:102020/06/25 全球財經 一招戰股海1》疫情股災賺45萬 23歲游庭皓「我喜歡賺錢」 08:452020/06/25 財經 一招戰股海2》當家教 累積投資本金 08:452020/06/25 財經 1分鐘讀財經》疫情衝擊大 IMF下修全球經濟成長至-4.9％ 08:162020/06/25 財經 財經熱門新聞 美股又崩！小心…台股驚現「融資斷頭」反指標 - 財經 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 不爽川普狂踩紅線！美媒爆北京恐出凶狠大招 - 財經 1杯咖啡害慘散戶！瑞幸下周一停牌 網1句怒轟 - 財經 慘爆！陸龍頭廠28奈米還在賠錢 狠輸台積電多少？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。