本屆金曲獎受到新冠肺炎疫情影響，不僅原訂六月舉行的頒獎典禮延至十月，連場地也從連辦多年的台北小巨蛋，移師到即將正式啟用、最多可容納6000人的台北流行音樂中心（北流），種種全新與不確定因素充斥，不少人已開始擔心又或者好奇典禮會如何呈現，幸好操刀11屆金曲典禮、去年宣布收手的陳鎮川，受邀參與本屆金曲行銷宣傳、擔任顧問，並且交由他公司源活娛樂旗下的新生代接手，與台視共同製作。

陳鎮川也是近年連續六屆金曲典禮製作的靈魂人物，典禮每一個細節他都經歷過，對於本屆金曲頒獎典禮場地選在首度啟用的北流，陳鎮川28日受訪坦言的確很擔心，「這是北流啟用後的首個大型活動，對於典禮製作、節目內容影響不大，主要是行政安排會很吃力，包括整個典禮內外場動線，以及藝人休息室、媒體中心、星光大道分別要設置在哪，很多很多問題都是第一次、大家完全不熟」，必須花更多時間及人力投入。

有了經驗老道的陳鎮川擔任本屆的金曲獎顧問，首波宣傳果然令人驚豔，由頑童MJ116的瘦子擔任「金曲特派員」，告訴大家今年延期辦理的金曲獎雖然遲到了，但象徵最高榮譽的金曲獎屆時仍會使命必達；陳鎮川說：「今年遇到疫情，希望用正面角度去宣傳，讓金曲獎動起來。我們原本想安排瘦子在影片中亂入、不要站在C位，但沒辦法、他實在太帥了，人在哪、哪就是C位。」

陳鎮川的私人臉書今一早跳出回顧照片，正好是他六年前第一次與台視合作的金曲獎頒獎典禮當天，出門時男友替他拍的加油照片，陳鎮川幽默地說：「這種回顧很美好卻也殘忍，當時養成了只要是金曲獎就穿Dior襯衫當幸運戰袍的習慣，只是六年來買了四次、大了三碼。」期許今年金曲典禮順利圓滿。 第31屆金曲獎入圍名單預定7月中旬公布，10月3日於北流舉辦頒獎典禮。

陳鎮川六年前赴金曲頒獎典禮前所拍的照片。（翻攝陳鎮川IG）

陳鎮川去年代替旗下歌手林憶蓮領獎。（翻攝陳鎮川IG）

(中時 )