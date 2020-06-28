去年因參加反送中運動而遭起訴的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，在日前傳出他已棄保潛逃，目前可能匿藏荷蘭。他今日在臉書發文說明自己去向，稱雖然他目前已離開香港，但並不代表自己放棄香港，希望見證「香港獨立」時可以回港。

陳家駒發文指出，自己已離開香港，並表示不願意再見到香港的青年受苦，呼籲他們先自保，直到英美等國公布援助方案時再規劃離開，因為未來的香港更需要他們，希望「見證香港獨立」時可以回港。

陳家駒去年6月因參與反送中條例抗爭，因涉嫌非法集結而被捕，交保後，每周必須到警署進行報導，但6月4日，陳家駒沒有按時到秀茂坪警署報到，並有港媒報導指稱他已遣逃荷蘭。陳家駒現年30歲曾加入泛民派的公民黨，於2018年成立「學生獨立聯盟」，後改名為「香港獨立聯盟」，其政治主張為香港獨立。

而陳家駒並非香港首位因參加抗爭而棄保潛逃的個案，包括香港本土民主前線的黃台仰、李東昇及李倩怡，便曾因參與2016年的旺角暴動案，分別被以煽惑非法集結、煽惑暴動、襲警或暴動等罪名起訴，且先後棄保潛逃到德國或台灣。

(中時 )