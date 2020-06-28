台南新消暑玩水景點「馬沙溝遊憩區」25日重新開張，優惠的門票及活動4天估計吸引了1萬8000人入園。（劉秀芬攝）

端午連假熱爆，台南新消暑玩水景點「馬沙溝遊憩區」25日重新開張，優惠的門票及活動4天估計吸引了1萬8000人入園，同時為周邊景點帶來遊客，將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山遊客都多了3、4成。

七股鹽山王景田副場長表示，這次端午節連假，園區來客數增加了4成，購買商品則有5成業績，他還觀察到七谷、將軍、北門的餐飲店及民宿，幾乎都客滿，業者都開心極了。

北門商圈協會理事長王淑梅指出，井仔腳鹽田一如往常，每逢夕陽西下時，遊客蜂擁而至觀賞，但北門街上遊客，就比過去多出3倍的人。

馬沙溝觀光協會理事長陳啟宗說，除了疫情解封外，馬沙溝遊憩區開幕後，3D彩繪村竟然爆量4成遊客參觀。另外，將軍觀光漁港販賣魚貨商蔡女士說，漁港這2年很冷清，這幾天放假來很多人，大約增加2成多生意收入。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，交通部安心旅遊計畫，即將在7月1日上路，為了行銷台南濱海資源，鼓勵民眾前來觀光，特別將沉寂2年「馬沙溝遊憩區」提前開幕式營運，也首次在北門一連3天，辦理慶端午節活動。

徐振能說，由於台61公路全線通車，並能接上82、84線東西向快速道路，因此假期間遊客雖然成長3-4成，但還不到人擠人程度，沒有造成濱海塞車的問題，旅遊品質很棒。

馬沙溝遊憩區業者鄭文吉指出，園區內不但可在海邊沙灘戲水外，還有泳池供親子消暑，尤其黃昏時，漫步沙灘、觀看夕陽，景緻令人著迷，晚上還可住在露營車烤肉、聽海浪，7月底前門票都享8折優惠，其他遊憩設施消費9折，憑票根還可參加抽獎。

(中時 )