許久未公開露面的范植偉，28日出席丁國琳、林佑星及阿布投資的「築地市場」電商網路直播門市活動，預告將來可能加入直播行列，這也是他回台兩年第一個工作通告。不過他略微發福的外型讓不少人第一時間都沒認出來，加上滿口北京腔也顯得格格不入，對此他表示：「咱們不能輸在底氣，咬字不清楚、成了詬病怎麼可以？自己要端正一下！」

他許久不曾回台灣工作，坦言已經回來快兩年，這是回台至今的第一個工作，一直在尋找合適的平台，但遇不到驍勇善戰的經紀人，現在總算碰到一個不顧一切的經紀人，終於要開始合作了。被問起近況，他說「近況一直不錯，在家學做飯。我住在淡海，風景特別好，適合修身養性，過得很仙！」至於是否復出拍戲？他說不一定，也有可能轉戰直播。他說有收過幾個劇本邀約，但談得稀稀落落，沒有談下去，客家台的副台長也有打給他，但就是談不起來，「 我不能端不住自己這碗飯，還是要端好，不然怎麼對得起未來每一個經紀人？」

范植偉與馮子沄出席活動。（粘耿豪攝）

他說自己對直播很有興趣，覺得這是很好的功夫場域，但還沒真的參與直播過。問他有沒有信心超越業績嚇嚇叫的丁國琳，他很有信心地說：「超越不了就不敢來了！超越不了就回去再練練！」他坦言在家有練了很久，但大絕招要在首秀的那天才能秀出來！

(中時 )