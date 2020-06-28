紀姓男子27日在恆春出火風景區遭流浪犬咬傷，臉及鼻樑處有多處撕裂傷，鼻子差點被咬掉，讓人怵目驚心。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

屏東恆春出火風景區警傳遊客遭流浪犬咬傷事件，48歲的紀姓男子27日於風景區內疑似誤闖流浪狗地盤，被狗突襲咬傷，臉及鼻樑處有多處撕裂傷，鼻翼差點被咬掉，讓人怵目驚心，縣府農業處獲報後派員前往搜捕犬隻。

據了解，紀男利用連假與親友一同到恆春遊玩，27日下午4時許到出火風景區時，看見裡面有2、3隻流浪狗，便蹲下來疑似想與狗玩，沒想到流浪狗突然發動攻擊，狠咬紀男臉部，頓時血流如注，嚇得一旁親友趕緊報警。

救護人員到場後將他送往南門醫院搶救，紀男臉部有多處撕裂傷及開放性傷口，醫院為他施打破傷風疫苗並進行清創治療，由於狗牙齒上細菌多，將持續照護並追蹤傷口後續狀況。

在地救護人員說，之前就聽聞有遊客遭流浪犬咬傷，傷口也很嚴重，要是咬到小孩子後果更是不堪設想。出火風景區保全表示，風景區屬開放空間，目前約有3、4隻狗在此活動，通常都只會吠人不會咬人，過年時曾發生幼童遭流浪狗攻擊事件，此次為第二次。

縣政府交通旅遊處表示，將請保全公司加強巡視，出火風景區目前已畫出墾丁國家公園範圍，但土地權仍屬軍方，縣府目前正請軍方撥用土地，希望未來設畫為觀光區，將營造更友善的環境，做更有效的管理，給遊客更安全的空間。

(中時 )