鄭艷麗自曝得厭食症。(圖／翻攝自臉書)

昔三級片女星鄭艷麗在90年代紅極一時，後認台灣富商黃任中為乾爹，就告別大銀幕過著榮華富貴生活，不過黃任中過世後就失去經濟支柱，她曾被拍到到速食店打工，靠自己雙手賺錢，獲得不少肯定，後有消息她到越南做生意，不過近日她在臉書卻驚爆自己患厭食症，嚴重到送急診。

鄭艷麗連日來都在臉書PO文，透露自己在醫院，病況是患了厭食症，「不是不喜歡吃東西的厭食症，是體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔吐，這就是為什麼嚴重到進ICU（加護病房）。」

她也向大家保證會努力，不過也直言自己會和大家說這件事，「是如果我萬一不在世上，我的好朋友和粉絲都能明白我的狀況，不是看到報導亂寫一通。」隔2天她又發文報近況，透露已轉普通病房，醫生說再多觀察幾天，就可以先出院。

不過今(28日)早她也透露，因為某些指數仍不正常，所以還不能出院，她也無奈表示不想再抽血了，加上在醫院悶到炸，不過看到她逐漸恢復健康，也讓擔心的粉絲鬆了一口氣。鄭艷麗失去經濟支柱後，曾靠到大陸工作維生，但碰到不少惡霸，之後又去速食店當收銀員、清潔工，之後又到越南做生意，靠自己為生活奮鬥。

(中時電子報)