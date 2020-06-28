香港財政司司長陳茂波28日在網誌上表示，美國藉「港版國安法」挑起所謂的「制裁」，但香港特區政府已對此作全面的評估，也做相關的應變預案，國家安全是實在而迫切的議題，不容迴避，香港特區政府在大是大非問題上，責無旁貸，義無反顧。

他續稱，全國人大常委會在立法過程中，吸納多方意見，在維護國家安全及保障個人權利與自由之間作出適當平衡，國家安全的事權在中央政府，但同時讓香港特區政府負起主體責任，安排上顧及香港的高度自治和兩地法律上的差異，貫徹「一國兩制」原則。

陳茂波指出，銀行及財富管理等金融界別普遍指出，銀行和他們的客戶認同港區國安立法的需要，有助香港社會恢復秩序和治安。業界至今沒有出現顯著的資金外流，港?持續靠近7.75兌一美元的強方區間，香港銀行同業拆息亦持續偏低，反映香港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。

他又說，全國人大常委會就訂立「港區國安法」的工作已進入最後階段，香港在維護國家安全的制度缺口即將可以封堵，為國家安全和香港社會的穩定，提供法律保障，相信法例實施後，香港很快會恢復社會和政治穩定，迎來更廣更大的發展機遇。

(工商 )