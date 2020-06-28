2醉男相約到高城埤塘內續攤 游泳過池溺水命危 16:152020/06/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區邱姓男子和潘姓朋友28日相約飲酒，2人酒後跳入高城埤塘公園內的埤塘，邱男被救起時已經命危趕緊送醫急救。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區邱姓男子和潘姓朋友28日相約飲酒，2人酒後跳入高城埤塘公園內的埤塘，邱男被救起時已經命危趕緊送醫急救。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 桃園市八德區邱姓男子和潘姓朋友28日相約飲酒，2人酒後疑似決定到高城埤塘公園的埤塘內裝置藝術繼續喝，因此跳下水要游泳過去。疑不勝酒力，邱男失聯，潘自行上岸，消防隊出動人車前往搜救，找到邱時已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，趕緊送醫急救中。 (中時 ) #埤塘 #急救 #失聯 #酒力 #藝術 也許您會感興趣 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 社會 影》駁火現場煙霧瀰漫！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯 - 社會 攻堅曝光》台中警中彈 50名警力對峙 霹靂小組擲震撼彈破門盾牌逮人 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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