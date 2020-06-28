桃園市八德區邱姓男子和潘姓朋友28日相約飲酒，2人酒後跳入高城埤塘公園內的埤塘，邱男被救起時已經命危趕緊送醫急救。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區邱姓男子和潘姓朋友28日相約飲酒，2人酒後疑似決定到高城埤塘公園的埤塘內裝置藝術繼續喝，因此跳下水要游泳過去。疑不勝酒力，邱男失聯，潘自行上岸，消防隊出動人車前往搜救，找到邱時已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，趕緊送醫急救中。

(中時 )