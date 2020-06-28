日本《讀賣新聞》28日報道，一旦大陸全國人大常委會通過港版國安法草案，日本政府將向陸方表達「遺憾」，是僅次於「譴責」的第2嚴厲外交表現。有日本政府高層官員指，日方認為港版「國安法」通過會動搖一國兩制的高度自治。

報導指，日本政府以往在陸日釣魚島爭議等直接關乎國家利益情況時，大多數會使用「遺憾」字眼，但對港版國安法的他方政策若用上「遺憾」一詞，將是十分罕見。日本約有1400間企業進駐香港，報道指日本也是事件中的當事方。

日本政府在外交表現最為嚴厲的是「譴責」，「遺憾」是僅次於「譴責」第2嚴厲的用法；最弱的用法是「關注」，稍強一些的是「擔心」，介於「擔心」與「遺憾」中間的是「憂慮」。

值得注意的是，日本政府面對港版國安法，逐漸提高對大陸發言強度。日本內閣官房長官菅義偉從5月22日表示「抱持高度關心注視」，同月25日升高為「強烈擔心」。日本政府外務省日前也召見大陸駐日大使孔鉉佑，表達「深刻憂慮」。

(中時 )