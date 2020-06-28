台中市大茅埔圳設置水上躺椅，躺在上面休憩、曬日光浴，相當愜意。（吳哲銘提供／王文吉台中傳真）

台中市大茅埔圳設置水上躺椅，躺在上面休憩、曬日光浴，相當愜意。（王文吉攝）

大茅埔圳清澈沁涼，社區提供橡皮胎，讓民眾大玩漂漂河。（王文吉攝）

大茅埔圳清澈沁涼，社區提供橡皮胎，讓民眾大玩漂漂河。（王文吉攝）

大茅埔圳清澈沁涼，社區提供橡皮胎，讓民眾大玩漂漂河。（王文吉攝）

大茅埔聚落居民相當重視水圳維護，黃金蜆等水質指標生物豐富。（王文吉攝）

大茅埔聚落居民相當重視水圳維護，黃金蜆等水質指標生物豐富。（王文吉攝）

大茅埔聚落在水圳放養獅頭鵝，呈現童謠「小河裡有白鵝，鵝兒戲綠波」鄉間風景。（王文吉攝）

鵝兒戲綠波！遊客參訪大茅埔圳可體驗以水草餵食獅頭鵝。（王文吉攝）

大茅埔圳水質潔淨清澈，水溫沁涼，遊客大玩打水仗。（王文吉攝）

「我家門前有小河…」這首童謠歌詞場景真實出現在台中東勢。大茅埔聚落依山傍水而建，流經村莊的水圳孕育豐饒農產，當地青年利用木板、角材DIY水上躺椅，並在水圳放養30餘隻獅頭鵝，呈現童謠「小河裡有白鵝，鵝兒戲綠波」鄉間風景，提供導覽體驗親水活動。

「哇！水好涼啊！」文史工作者吳哲銘打造的水上躺椅，位於中橫公路8K旁小徑，意外成為民眾消暑秘境。大小朋友赤腳跳下沁涼水圳，享受摸蛤仔樂趣，跳上橡皮胎大玩漂漂河，或是躺在潺潺水流包圍的躺椅上曬日光浴，親人鵝群在旁自在優游，令人暑意全消。

吳哲銘表示，當地未開墾之前原為長著茂盛茅草的荒埔，故被稱為「大茅埔」，200多年前先民張寧壽規劃開墾建庄，聘請風水師易庚麟開鑿隧道穿過屋背山，自軟埤坑溪引水灌溉。

客家人將長形山脈稱為「龍脈」，大茅埔先人「尋龍建庄」，讓後代依偎龍神而居。吳哲銘比喻，屋背山形狀像一隻牛，隧道從牛鼻處穿過，水圳如同繩索栓住牛隻，依龍神風水而開闢的「穿龍水圳」，是當地重要命脈。

吳哲銘說，大茅埔聚落依山傍水，居民對龍神相當敬畏，也反映在大茅埔圳的生態保護上，水路全長8公里，水質潔淨清澈，黃金蜆、蝦虎魚、沙鰍、田螺等水質指標生物豐富。水溫全年維持17至23度，冬暖夏涼，開放親水體驗的範圍約50公尺，水深至成人膝蓋左右。

「尋龍探圳」導覽活動由行政院、台中市客委會輔導，計畫即將在6月底結束。吳哲銘經常帶領遊客走訪客庄水圳，並希望打造大茅埔「水品牌」，透過乾淨水質替有機鮮果、檸檬乾、手工醬油、桔子醬等東勢小農背書行銷。

吳哲銘說，天熱日漸酷熱，水圳逐漸打出知名度，慕名而來遊客增多，有部分民眾隨手拾起造景石頭打水飄、遺留垃圾等問題，將與水利會討論管理方式，未來推出收費導覽行程。

(中時 )