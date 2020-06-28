高雄市前市長韓國瑜罷免下台後，高雄市民也發起公民罷免運動，罷免時代力量高市議員黃捷活動，並未跟著端午休假，罷免總部今宣布，連署份數已突破2.5萬份，並預計第二階段連署預計有望在7月中達標，且下周將準備5萬份傳單，讓志工以掃街形式發放。

據臉書粉專「罷免黃捷-鳳山清捷本部」今公布最新的「三民路248-2號」罷免連署點，加上罷免總部，總共7處連署點，並重申要「光復鳳山，發揚民主」，罷免總部發言人今天透過Line回應表示，經過計算，目前連署名冊份數累積已突破2萬5000份。

因先前決定延後送件，外界也好奇，「目前累積的連署書，會在何時送件？」，發言人徐尚賢指出，若連署數量穩定且順利，預計7月中旬有望達標第二階段的2.9萬份。另外，對於罷免宣傳，「預計下週末會準備5萬份罷免宣傳單，讓志工以掃街的方式發放，具體掃街活動內容，預計下周會公佈」。

對於罷免案，黃捷22日在臉書回應，「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的」，且在24日的臉書直播中透露，「罷免總部做的罷免小物超可愛，我的粉絲都說蠻想去拿、蠻精美的」。

據《公職人員選罷法》規定，黃捷罷免門檻，以鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻需要1%，約2900多份；二階連署門檻需要10%，2萬9千多份；三階罷免投票，通過門檻需要7萬3千多票，且同意罷免票須多過於不同意票，並超過25%的選區票數。

(中時電子報)