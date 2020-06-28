環保署日前公布「108年度空氣品質維護及改善成果」，台中市在直轄市組獲「特優」及100萬元最高獎勵金。台中市環保局長吳志超表示，台中市去年PM2.5平均值每立方米17.7微克，較2018年改善1.1微克；空氣品質不良累計天數44天，較2018年減少16天，空氣品質明顯改善。

環保署每年針對地方環保主管機關的空汙改善成果進行評比，日前公布「108年度直轄市、縣市政府執行空氣品質維護及改善績效展現成果」，台中市奪得佳績。吳志超表示，中市推動「先公後私、先大後小」管制空汙排放，組專案稽查小組、祭出獎勵措施，鼓勵民眾汰換老舊烏賊車等措施，近年PM2.5已逐年下降。

環保局表示，依環保署空氣品質監測，台中市去年的PM2.5平均值每立方米17.7微克，較2018年的18.8微克，改善1.1微克；空氣品質不良（AQI＞100）累計天數44天，較2018年的60天，減少16天。

環保局指出，未來將再推動補助加熱設備改燃氣、成立專案小組稽查重點汙染源、補助老舊機車汰換、確保機車定檢、推動電動機車、加嚴管制市府主辦公共工程、管制餐飲油煙及鼓勵環保祭祀等措施。

環保局指出，市府已訂定《台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法》及《台中市使用中汽車排放空氣汙染物檢舉及獎勵辦法》，鼓勵民眾加入改善空汙行列。

(中時 )