為減少農民露天焚燒稻草，台中市府環保局推廣農民將稻草剪斷加水，再加益菌肥腐化代替露天燃燒。環保局表示，108年度補助轄內使用益菌肥的面積達413.21公頃，已獲近400名農民參與簽署不露燃宣言。

環保局指出，每年稻作收割及果樹採收時期，將產出大量農業廢棄物，部分農民貪圖方便以焚燒解決農業廢棄物，並仍存有燃燒農業廢棄物可增加土壤養分的觀念，而造成大量煙霧及空氣汙染物。

環保局表示，108年度市府補助轄內使用益菌肥的面積達413.21公頃，台積電公司與農糧署於108年度第一、二期稻作也分別補助3036.3公頃及4543.9公頃的益菌肥，總計約可減少152.41公噸的PM2.5排放量。

環保局呼籲農民，不要存有利用傍晚或假日露天燃燒的僥倖心態，若巡查人員發現土地有露燃痕跡情形，都會建檔，若查獲露燃行為人，則可依《空氣污染防制法》第32條處1200元至10萬元罰鍰，並通知農業相關單位取消相關補助。

(中時 )