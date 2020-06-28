行政院7月15日將推出振興三倍券，中華郵政嚴陣以待，除研議7月18日、7月25日這兩個周六讓全台郵局都開門營業外，目前中華郵政也已領回首批實體紙本振興三倍券，根據中華郵政向交通部提報的規劃，預計7月8日前將完成郵局櫃台銷售流程演練及相關系統測試。

振興三倍券將於7月1日起預購，7月15日起可在四大超商領取，或憑健保卡在全台1299家郵局購買，每人支付1000元可換3000元三倍券，使用期限至12月31日。中華郵政預估，屆時將有600餘萬民眾將透過郵局領取。

交通部表示，中華郵政已從中央印製廠領回首批紙本振興三倍券，數量多少不能透露，等時間到了再將三倍券從責任中心局載運至1299家郵局或超商的統倉；由於購買三倍券須憑健保卡，中華郵政正在做各項測試，包含讀取健保卡或身分證系統的介接、點鈔機升級成具有讀取、辨識三倍券真偽功能等。

對此，中華郵政態度低調稱，目前時機不適合對外公布三倍券的消息，等情況成熟時再對外說明。

交通部日前召集中華郵政公司、交通部郵電司等相關單位，針對三倍券開會研議。林佳龍會中指示，郵政公司在7月中旬前舉辦實地演練，並針對網路中斷、系統當機、庫存不足、人潮擠爆等情境，模擬因應方案。據悉，中華郵政將於7月7日、8日間與林佳龍敲定視察時間。

(中時 )