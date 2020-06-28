國民黨用椅子卡住大門。（洪孟楷提供）

國民黨團總召林為洲出面說明佔領議場行動。(黃世麒攝)

立法院即將召開臨時會處理監委人事同意權等案，國民黨立院黨團總召林為洲今天休假日突然率領20名黨籍立委，佔領議場，在議場上噴上綠色油漆「監委酬庸，拒絕背書」字眼。並用椅子鎖住議場門口，決定固守到底。

反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場。（國民黨立委洪孟楷提供）

反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場。（國民黨立委洪孟楷提供）

反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場。（國民黨立委洪孟楷提供）

(中時 )