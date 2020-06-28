反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場 16:362020/06/28 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨假日突然佔領議場。（洪孟楷提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨用椅子卡住大門。（洪孟楷提供） 國民黨團總召林為洲出面說明佔領議場行動。(黃世麒攝) 立法院即將召開臨時會處理監委人事同意權等案，國民黨立院黨團總召林為洲今天休假日突然率領20名黨籍立委，佔領議場，在議場上噴上綠色油漆「監委酬庸，拒絕背書」字眼。並用椅子鎖住議場門口，決定固守到底。 反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場。（國民黨立委洪孟楷提供） 反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場。（國民黨立委洪孟楷提供） 反對監委酬庸 藍營立委林為洲率隊突襲佔領立法院議場。（國民黨立委洪孟楷提供） (中時 ) #議場 #監委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 中計？「村長」不忍了 宣示與韓粉為敵 - 政治 許崑源遺孀告別式後為何道歉？真相曝光 - 政治 和染疫日女接觸的123人為何都是陰性？專家驚爆原因 - 政治 「罷免黃捷」連署破2萬 地方人士預測結果將是..... - 政治 許崑源告別式…韓國瑜、王金平坐隔壁 兩人互動曝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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