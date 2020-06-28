台中與彰化警上午圍捕持槍擊傷刑警的李姓要犯，當在李男住處進行攻堅時，帶隊的小隊長劉承學，見李男現身，立刻奮勇衝入現場，未料李男竟當場持槍押著楊姓偵查佐，千鈞一髮之際，劉小隊長立刻搶奪李男手中手槍，雙方大力拉扯下，李男扣下板打中楊員左肩，劉小隊長手掌也受到擦傷。

警方抵達現場時，2員警正在鐵皮屋外拍攝，李嫌透過監視器，發現有人跟蹤，持槍奪門而出，和警方爆發肢體衝突，偵查隊小隊長劉承學本已制伏李嫌，李嫌的槍枝卻瞬間走火，劉承學左肩中彈鮮血直流，偵查佐楊中勝緊急帶著劉就醫，李趁隙逃回鐵皮屋。

彰化、台中馬上大陣仗動員部署50名警力，並不斷喊話要李棄械投降，李拒捕，回嗆「誰過來，我就開槍」，警方不敢大意，僵持4個多小時。

李嫌也等得不耐煩，一度高舉改造手機，到門口探望，彰化警方霹靂小組隨即丟擲震撼彈，先聲奪人，隨即一湧而上衝進去，李嫌被持盾攻堅的霹靂小組給制伏。

(中時電子報)