博錸（6572）28日宣布，旗下新冠病毒核酸檢測試劑和自動檢測儀器πCode微量盤清洗儀、螢光分析儀，通過美國FDA緊急使用授權（EUA）審查，並已列名官方網站公告清單。
法人表示，繼金萬林（與PacGenomics、世基合作）、台灣德必碁、瑞磁、亞諾法（PCR檢測 前的萃取套組），博錸也取取得EUA，突顯台灣在新冠檢測劑開發技術，已具國際競爭力。
博錸表示，該公司多元精準影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）技術平台技術以及新冠肺炎病毒核酸檢測設計原理、實驗數據，獲得FDA肯定，FDA也主動提出可擴大適用檢體類型，在原有的鼻腔檢體以外，增加口腔、前鼻腔檢體等共八種檢體，授予緊急使用授權，並正式列名官網公告清單之上。
博錸表示，該公司正持續深化傳染性疾病相關試劑研發，除了新冠檢測獲歐盟 CE-IVD以及美國FDA EUA資格外，也目前也積極布局結合新冠肺炎、A型流感、B型流感的聯檢試劑，以因應下一波疫情。
(工商 )
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