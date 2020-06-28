巨人隊陽岱鋼今日先發上陣，打擊4打數無安打，不過有靠野選上壘後，發動本季首次盜壘成功，而火腿隊王柏融則是因近況不佳，仍未排在先發打序中，且沒有替補上場，中場巨人以12比0完封養樂多，火腿則以6比4打敗樂天金鷲。

巨人隊在2局上半攻下大局，此局打了10人次，靠4支安打、3次保送功下5分大局，不過該局從第五棒的陽岱鋼開始，也從陽岱鋼結束，可惜都沒有安打表現。

4局上半陽岱鋼在一、二壘有人時敲出投手方向滾地球，並靠野手選擇上壘，隨後發動盜壘成功，為本季首次，隨後亀井善行敲出左外野方向二壘打，陽岱鋼也趁機跑回本壘得分。最後巨人全場狂敲13安，以12比0戰勝養樂多。

而王柏融再次消失在火腿隊先發名單中，為他本周第4度沒先發，而火腿隊靠重炮手中田翔、首棒打者西川遙輝全壘打助陣，最後以6比4拿下勝利。王柏融整場坐滿板凳，沒有替補機會。

目前巨人以5勝2敗戰居央聯戰績第一，洋聯則是羅德以8勝1敗位居龍頭，火腿則是4勝5敗排在第四位。

(中時 )