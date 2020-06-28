日本女學生返日後無症狀確診，台灣應做廣篩或普篩的聲音再起，但中央流行疫情指揮中心仍無擴大篩檢的打算。對此，台北市長柯文哲夫人陳珮琪醫師今(28日)再度在臉書發文，闡明普篩重要性，並感嘆她只在臉書上發表意見而已，卻要遭到攻擊，以後不會再談防疫相關議題。

陳佩琪在臉書上表示，她最近進曾對一些醫療政策發表看法，且本以為自己是醫生，像普篩這種純醫療問題，由她提出，應可以得到更多的理性討論，但結果似乎不是這樣。她也列舉了許多網路上的惡意批評，並反問為何修文章內容錯字，也要被質疑？

陳佩琪說，小兒科病人走進診間，八成以上和感染有關，她雖不曾修習公衛專門或得到公衛文憑，但憑藉基層醫生30年的經驗，總覺得疫情來時也可說上兩句，但卻招來惡評如潮，乾脆就刪掉那段文字。

陳佩琪指出，後疫情時代，若執行普篩，拿得出社區數字，可以讓台灣早點被國外解封，相信每個人都樂見，並強調國際上解風看的是數字。同時她也說明，現在台灣是有TOCC接觸史加上有症狀者才篩， 其他匡列的居家檢疫、 居家隔離， 是每天打電話詢問症狀，有症狀者再篩。而普篩並不是把全台2300萬人都抓來篩，也不是說篩完不用隔離，而是要設定特定條件匡列對象，並舉這次日本女留學生染疫事件，是接觸者123人全篩為例。

最後，陳佩琪很感嘆，臉書是表達自己意見的平台，她也沒暫用媒體管道發表意見，但看到很多人無法理性討論醫療問題 心裡很不好受。陳佩琪還說，「過去曾就疫情相關問題發表過一些看法，在此澄清自己過去講過的信念，我也信守承諾，往後不會再對防疫發表意見。」她並希望防疫的漫漫長路台灣能走的平穩，並對找她上節目的媒體人表達感謝。

有不少網友留言支持陳佩琪的立場，「不要去管那些不理性的酸民，您的真心，有智慧的老百姓都知道，我們支持」、「不要因為這個社會病了就不發聲，因為贊同妳的人比那些酸民多太多了」、「欣賞妳的專業跟講真話的勇氣」。

(中時電子報)