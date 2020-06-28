今天下午2點時，位於新北五股的成泰路三段1棟民宅起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝)

今天下午2點時，位於新北五股的成泰路三段1棟民宅起火燃燒，現場3樓建築物不斷冒出白煙，經警消人員搶救後，已在下午2點20分將火勢控制，隨後立即把火勢全數熄滅。現場發現許多雜物及易燃物金紙等，燃燒面積約為3坪，並在屋內1樓房間的倒塌貨架底部發現1名72歲女子，救出時無心跳，已立即送往林口長庚醫院進行搶救。

(中時電子報)