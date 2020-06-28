五股民宅起火燃燒 警消清火場驚見1人無呼吸心跳 16:512020/06/28 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午2點時，位於新北五股的成泰路三段1棟民宅起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午2點時，位於新北五股的成泰路三段1棟民宅起火燃燒。(圖/林俊翰翻攝) 今天下午2點時，位於新北五股的成泰路三段1棟民宅起火燃燒，現場3樓建築物不斷冒出白煙，經警消人員搶救後，已在下午2點20分將火勢控制，隨後立即把火勢全數熄滅。現場發現許多雜物及易燃物金紙等，燃燒面積約為3坪，並在屋內1樓房間的倒塌貨架底部發現1名72歲女子，救出時無心跳，已立即送往林口長庚醫院進行搶救。 (中時電子報) #起火燃燒 #無心跳 #2點 #現場 #搶救 也許您會感興趣 推薦閱讀 卓蘭「浮在空中的樹」階段性完工 搶救過程變成活教材 14:322020/06/24 寶島 搶救殭屍股、IPO 金管會出招 19:452020/06/24 財經 搶救殭屍股 金管會出招 04:102020/06/25 財經要聞 搶救台北飯店住房 ITF線上旅展殺很大 6／29開跑 04:102020/06/25 產業．科技 苗栗搶救老樹過程 列為活教材 04:102020/06/25 地方新聞 保護綠色資產 刻不容緩 04:102020/06/25 地方新聞 武陵農場對面火燒山再擴大 陸空搶救仍焚毀2.8公頃 15:302020/06/25 社會 平溪望古瀑布浮潛男子找到了！ 警消尋獲已無呼吸心跳 17:572020/06/25 社會 男浮潛失蹤 尋獲已無心跳 04:102020/06/26 地方新聞 猿隊郭嚴文神來一「點」 偷點理由很辛酸 21:132020/06/26 體育 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 社會 影》駁火現場煙霧瀰漫！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 攻堅曝光》台中警中彈 50名警力對峙 霹靂小組擲震撼彈破門盾牌逮人 - 社會 桃園男釣魚失蹤 凌晨魚池撈起送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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