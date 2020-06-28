大陸與印度的邊境衝突持續升溫。最新衞星照片顯示，雙方都在喀喇崑崙山脈附近加強建設活動。印度媒體則指，印軍正密切監視大陸在西藏及新疆的軍事基地。

美媒28日報導，衞星照片公司Maxar拍到的影像顯示，陸印軍隊發生衝突的加勒萬河谷附近出現新的建築工程，印度在境內興建圍牆，陸方則在連接軍事基地的道路盡頭擴建哨站及修建掩護物等。

Maxar表示，衝突發生前後拍到的一系列衞星照片顯示，陸印邊境的建設工程已從加勒萬河谷擴大至實際控制線。早在5月22日的照片中，可見重型卡車、挖掘機、推土機、軍用裝甲設備駛入加勒萬河谷。地理空間情報分析公司Hawkeye 360分析則認為，大陸於衝突發生前後調派建築設備、士兵及軍用設備到實控線。

另一方面，印軍正密切注意大陸在西藏和新疆的軍力部署，還發現近期解放軍基地的轟炸機及無人機數量增加。消息指，大陸的戰機數量約是印度空軍的4倍，但高海拔地形和稀薄空氣，嚴重限制陸方戰鬥機的武器和燃料攜帶能力。一旦爆發衝突，印度空軍可以迅速部署更多戰機，印方也聲稱，軍方一直沿實控線部署，有足夠力量應對大陸。

(中時 )