國民黨立委摸黑到議場佔領主席台，並噴漆抗議要求撤換陳菊。（藍委洪孟楷提供）

立法院臨時會即將召開，將處理監察院人事案，許多被提名人都飽受爭議，其中監察院長被提名人陳菊更是眾矢之的。國民黨在端午連假最後一天摸黑闖進立法院議場，並將所有大門全部鎖死，以椅子固定，並在議場噴綠漆，抗議監委酬庸，拒絕背書，並聲明要求「撤換陳菊」。

國民黨批評，陳菊在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，因為陳菊監察委員清廉、公正形象將蕩然然無存。

且國民黨認為，27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，在確定提名後才宣示退出政黨，國民黨團對這項人事案絕對不接受。

國民黨團今下午四時破門進入立法院議場，抗議民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補好、補滿，不顧外界質疑，將在明天強行召開為期三周的臨時會，全力為陳菊護航，國民黨團堅決反對，拒絕召開臨時會，要求蔡英文總統撤換陳菊，「不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。」

國民黨團形容這次是「自囚的方式」，向民進黨政府抗議，也希望社會對提名陳菊為監察院院長不滿的民眾、社會團體，自此刻起以各種方式聲援此次的抗議行動，喚醒蔡英文總統及民進黨這群政客的良知。

國民黨團質疑，提名一個乾乾淨淨、有社會清望之士為監察院長，對蔡總統有這麼難嗎？民進黨嘴巴說要廢考監，執政後將考監委員提飽提滿，這就是民進黨的「進步價值」？這就是民進黨給台灣人民的「民主改革」？

(中時 )