添新成員！貓熊圓圓喜迎第二胎 17:052020/06/28 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立動物園「圓圓」順利產下第二胎，相當平安。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市立動物園貓熊團團圓圓喜迎第二胎，圓圓在早上9點時破水，下午1點53分產下小寶寶，台北市立動物園發言人曹先紹表示，圓圓細心呵護著寶寶，所以性別還要等一段時間才會知道，保育員也會持續觀察圓圓及寶寶的狀況，目前尚未能得知性別。 (中時 ) #貓熊 #圓圓 #寶寶 #台北市立動物園 #動物園 #市立動物園 #二胎 也許您會感興趣 生活熱門新聞 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 生活 歐日解封名單沒有台灣！網：口罩外交變笑話 - 生活 狂投「62封履歷」都沒回覆 網一看科系：今年超難 - 生活 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 71年育達改名「普林思頓」周偉航：董事真是聰明的XX人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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