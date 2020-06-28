台北市立動物園貓熊團團圓圓喜迎第二胎，圓圓在早上9點時破水，下午1點53分產下小寶寶，台北市立動物園發言人曹先紹表示，圓圓細心呵護著寶寶，所以性別還要等一段時間才會知道，保育員也會持續觀察圓圓及寶寶的狀況，目前尚未能得知性別。

(中時 )