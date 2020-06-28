台電副總經理徐造華表示，集會遊行是人民的權利，只要是合法申請、理性訴求的集會，台電都予以尊重。（翻攝照片／陳世宗台中傳真）

市議員冉齡軒帶領民眾前往台中火力發電廠靜座抗議。（市議員冉齡軒服務處提供／陳世宗台中傳真）

台電在端午連假前重啟台中火力電廠2號燃煤機組，引發中央與地方的角力戰！台中市議會藍營市議員冉齡軒、羅廷瑋、黃健豪在網路上號召，28日下午不分藍綠議員及民眾，為捍衛自己的健康權一起到中火前靜坐抗議；羅廷瑋指出，他與黃健豪今天將夜宿台電，讓地方的聲音獲得台電高層的重視。

市議員冉齡軒不滿說，台電上周宣布重啟2號燃煤機組後，引發地方相當大的反彈與不滿，擔心好不容易看到藍天又要被汙染；她呼籲「中部民眾不分藍綠一起到中火靜坐抗議，為了呼吸權及中部人的健康而戰，讓中央及台電高層看到地方的反彈聲浪。」

市議會國民黨團書記長陳政顯說，今天下午由市議員羅廷瑋、黃健豪、吳瓊華、冉齡軒「打頭陣」，前往中火拉白布條、靜坐表示抗議，並決定24小時靜坐抗爭，為了捍衛中部人的呼吸權及健康，呼籲不分中央或地方民代與民眾，一起前往聲援與打氣，表達中部人的不滿怒吼！

台電副總經理徐造華表示，集會遊行是人民的權利，只要是合法申請、理性訴求的集會，台電都予以尊重。穩定供電及環保一定要兼顧，目前非空汙的旺季，台中市用電需求近5年來成長20％，加上中部地區用電量有高達80％時間均由他區域供應。

徐造華強調，台電有穩定供電的責任，民眾有用電的需求；台電將完成環保設施改善的2號合法機組投入供電行列，並無不法，卻遭到台中市政府的政治操弄，讓民眾誤以為只要中火停工台中空汙就會改善。市議員要夜宿台中火力發電廠，因那是他們的權利，台電都予以尊重。

(中時 )