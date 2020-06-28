今年6月真的熱到讓人受不了！中央氣象局預報員陳伊秀指出，統計6月氣溫，台北站一共有9天達37度以上，38度以上天數有3天，皆創下台北站設站124年來最高溫紀錄。

氣象局28日發布高溫警示，指出因受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今（28）日中午前後臺北市，高雄市近山區或河谷為橙色燈號，已有38度極端高溫出現；彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，已有連續出現36度高溫；花蓮縣縱谷，新北市、嘉義縣(市)，新竹縣、臺中市、臺南市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象局也指出，今年6月以來台北站的氣溫，37度以上天數已有9天，38度以上天數有3天，打破2016年6月台北站37度以上天數為8天的歷史紀錄。截至27日，全台13個平地人工測站今年6月均溫為29.46度，為歷年次高，第1則是2015年6月29.53度。

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(中時電子報)