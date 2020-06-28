巨石強森主持線上直播演唱會，珍妮佛哈德森熱力開場。（摘自Youtube）

麥莉在偌大無人的球場高歌，氣勢強大。（摘自Youtube）

退役英國「足球金童」貝克漢現身鼓勵。（摘自Youtube）

曾一起演出《X戰警：金鋼狼》的休傑克曼、萊恩雷諾斯及李佛薛伯同框重聚。（摘自Youtube）

由好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）主持的抗疫線上演唱會「全球目標：團結為未來」於台灣時間28日早上舉行，這是繼女神卡卡4月時號召舉辦的公益演唱會後，歐美國際巨星再度為了防疫集結，包含珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、亞瑟小子（Usher）、酷玩樂團（Coldplay）、夏奇拉（Shakira）及小賈斯汀（Justin Bieber）等人接力開唱，其中盛裝出場的麥莉更在偌大無人的球場高歌，氣勢強大。

除了演出的歌手外，超級名模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、退役英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）和奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）也現身直播。其中「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）更與《X戰警》的老拍檔「X教授」派崔克史都華（Patrick Stewart）和「暴風女」荷莉貝瑞（Halle Berry）等人歡鬧重聚。

休傑克曼說：「老實說，我覺得很超現實，很難相信從首集《X戰警》至今已經20年！」豈料直播到一半，「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）突然亂入，打亂原來溫馨敘舊的氣氛，休傑克曼一度想趕他走，沒想到其他人先行退出視訊，只剩下他們兩，休傑克曼稱自己片中名字「羅根」，並無奈問道：「所以現在只剩你和我，你知不知這次重聚是為了什麼！」沒想到又一驚喜，飾演金鋼狼哥哥「劍齒虎」的李佛薛伯（Liev Schreiber）突然串入回應：「是為了《X戰警：金鋼狼》的重聚啦！」《X戰警》系列電影等巨星相繼登場，讓一票影迷看得過癮。

「全球目標：團結為未來」演唱會由倡議組織「全球公民」與歐洲聯盟執行委員會合辦，持續為新冠肺炎治療、開發疫苗募款，聯合活動募得61.5億歐元（逾2090億元台幣），希望藉此引起新冠肺炎醫療平等的關注，並支援全球最脆弱地區和社群的經濟復甦。

(中時 )