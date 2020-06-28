彰化縣和美鎮28日凌晨發生警方在偵辦刑案蒐證過程中，遭歹徒持槍攻擊受傷案件，彰化及臺中警方在案發6小時內破案，逮捕嫌犯，內政部警政署署長陳家欽今日立即南下頒發慰問金，慰勉執勤有功員警。

今日凌晨3時臺中市警察局第二分局偵查隊員警，在偵辦轄區一起持槍恐嚇案時，盤查嫌犯藏匿地點，過程和嫌犯爆發肢體衝突，嫌犯槍枝走火，造成楊姓偵查佐肩部受傷、劉姓小隊長右手肘擦傷，兩警緊急送彰化基督教醫院送醫。

案發後，彰化縣警察局和台中市政府警察局第二分局成立專案小組，現場部署50警力，攻堅4小時，上午9時許順利逮捕李姓嫌疑人。

彰化縣警局表示，逮捕嫌犯、控制現場安全後，並順利破獲嫌犯的改造兵工廠、現場也起獲了2把改造手槍。這次歸功通力合作。

警政署署長陳家欽感謝警察同仁為維護治安不遺餘力，並提醒執行勤務應注意三安原則，務必謹慎判斷，把自己的安全放在第一位。目前刑法妨害公務罪，法定刑最高3年，被告只要遭判6月以下有期徒刑，都可易科罰金，嚇阻效果有限。新增訂的「加重妨害公務罪」加重刑法，預計立法院下會期送審。

(中時 )