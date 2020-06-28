籃壇「台版歐尼爾」王柏智（左二）國中時為校內問題學生，林月華（左一）不願放棄，將他帶進球隊，翻轉人生。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

林月華不放棄別人眼中的壞學生，並指導建德籃球隊屢創佳績。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

有「台版歐尼爾」美譽的王柏智，國中時高大憨厚外表經常遭人欺負，經常攜帶美工刀到校，引起師生驚慌，基隆市建德國中老師林月華獨具慧眼，將他拉進球隊，將問題學生變身籃壇新星，不放棄任何一個孩子，也讓林月華榮獲今年杏壇芬芳獎。

林月華表示，印象最深刻的是十年前王柏智經常常進出學務處，被沒收了很多把美工刀，因此綽號叫「九把刀！」有次又發生校外鬥毆事件，她深入了解才知王柏智因體型高大又不擅長言語表達，害怕遭人欺負，才會隨身帶著刀保護自己。

林月華告訴王柏智的家長，這孩子的體型高大，若能好好培養，說不定能成為籃壇的明日之星，千萬不要放棄了這個孩子！並將王拉進籃球隊，練球時引導他學習團體互動以及人際溝通技巧，王柏智自從加入球隊後，從未缺席球隊的訓練，校隊成績也越來越好。

王柏智畢業後也時常回來找林月華討論生涯規畫，林也不吝向基隆籃委會介紹這個「重量級」小孩的可塑性，讓別人眼中的壞學生，更有舞台發揮，王柏智也不負所望，18歲代表基隆參加全民運動會，大學時助國立體大贏得UBA大專籃球聯賽冠軍。

看見王柏智已成為台灣籃壇的閃耀之星，更加盟ABL聯盟寶島夢想家成為職籃球員，從問題學生變成「基隆之光」，讓林月華相當欣慰，因為她一直堅信，身為師長，對學生的未來性應該看得更長遠，不要放棄每位學生，這才是老師教育的根本之道。

(中時 )