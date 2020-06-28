嘉義市長黃敏惠（中） 、故宮博物院長吳密察（左三）、林鐵文資處長黃妙修（右二）宣布多項優惠好康，歡迎大家來嘉義觀光。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（第二排中）與旅宿業歡迎遊客來嘉義玩。（廖素慧攝）

樂億皇家副總經理曾錦堂推薦黃金蜆鍋，清甜好爽口。（廖素慧攝）

樂億皇家酒店推出「Hello kitty洗澡鍋」小火鍋，獨具特色。（廖素慧攝）

嘉義耐斯王子大飯店副理王鈺淳說明0元入住優惠方案。（廖素慧攝）

嘉義市政府振興觀光，搭配中央的安心旅遊及國旅補助，結合故宮、阿里山林鐵文資處及旅宿業加碼再加碼，住宿折抵500元，免門票看國寶，加開阿里山小火車，0元入住飯店，市長黃敏惠說，卯足全力「賣掉」嘉義就是要大家都來嘉義吃喝玩樂。

黃敏惠說，自由行旅客加碼折抵住宿費500元，補助旅行社團客每人每日補助500元，必須在旅宿嘉義市2天1夜以上，且午、晚餐有1餐在嘉市用餐，最多補助1000人次。

故宮博物院院長吳密察說，故宮南院配合嘉義全力衝這波國旅，7月1日至8月31日止，憑嘉義市合法旅宿住宿或訂房證明，可兌換南院入場券免費參觀，7月3日園區有水舞、18日有200架無人機表演，還有許多暑期親子活動。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修說，檜意森活村1年有290萬人次遊客，阿里山遊客1年最多270萬人次，今年端午節遊客已達最高峰，到8月底阿里山區旅宿幾乎全部客滿，7月16日至8月28日每周一、二、四、五加開1班次列車往返嘉義站與十字路站，嘉義在地產業及全國各旅行業優先預約購票，全力促進嘉義的觀光。

旅宿業搭配振興券、安心旅遊補助及市府500元加碼補助，7月起全力拚好康，耐斯王子飯店、樂億皇家酒店都祭出0元入住優惠方案，承億文旅桃城茶樣子及嘉義商旅打出消費滿1000元即贈1000元折價券。

樂億皇家副總經理曾錦堂說，0元入住飯店之外，用餐也有優惠措施，特色餐點有港式飲茶、Hello kitty洗澡鍋、黃金蜆鍋等小火鍋系列，風味獨特，回味無窮。

(中時 )