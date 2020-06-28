統一獅蝴蝶球洋投費爾本由於家庭因素自請離隊，預計7月1日就要返美，不過在離台前仍會隨時準備上場，昨日他中繼1局僅花11球就送出3K，表現相當優異。不過未來的路費爾本也還不確定，他希望明年回來中職，不過也可能考慮明年退休，要和老婆討論。

費爾本在中職先發10場、中繼1場，拿下2勝3敗，自責分率4.74，今年已34歲，由於疫情因素與家人分別太久，因此他自請離隊想返美陪伴老婆、小孩，他認為自己在台灣表現還行，雖然前期花一段適應，不過整體來說並不差，雖然不錯但還有更進步的空間。

昨日費爾本僅花11球就送出3次三振，他自認表現不錯，不過他說，「昨天對我而言是好的內容，目前在考慮下一步，並不代表以後不投球，會和老婆討論接下來的計畫，明年不能繼續投球就考慮退休。」

費爾本聽說在台灣的夜市有很多美食，不過由於疫情關係無法逛逛，他也知道臭豆腐這道令許多外國人聞之喪膽的小吃，他說想試試，不過自己可能不能接受味道。在台時間倒數，他也想感謝球迷，「謝謝球迷的支持，進場的也用行動支持，希望統一獅拿下下半季冠軍，今年拿下總冠軍。」

(中時 )