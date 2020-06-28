放眼未來選舉網路戰，民進黨網路社群中心主任廖泰翔今天透露，7月中旬將開辦網路社群工作坊，首梯以現行黨公職社群小編為主，下周開始接受報名，希望從長遠角度來思考，讓黨公職能一步步經營自己的社群和支持者。

蔡英文總統在2020總統大選中，靠網路社群的經營，一步步扭轉2018年民進黨敗選時支持度低迷的形象，爭取到許多年輕族群的支持，最終贏得選舉，讓黨內更了解到網路社群經營的重要性，蔡英文重任黨主席後，也決定增設網路社群中心，由發言人廖泰祥擔任主任。

蔡英文日前出席民進黨中執會主動提及「鋼鐵韓粉」，要黨內思考如何讓民進黨支持者也能有這種熱情。廖泰翔指出，根據調查，網路上有80％的聲量是來自於20％的核心支持者，這些所謂的「鐵粉」不僅會留言、分享、還會轉發政治人物的貼文，政治人物在網路上需要這些核心支持者來協助政策溝通。

不過他也以前高雄市長韓國瑜為例，認為韓國瑜雖然建立了「禁衛軍」，卻因採取對立的方式為其政策做辯護，以致排擠到其他支持者，因此蔡英文在吸引核心支持者過程中，將以正向方式，政策討論過程也不太會用對立或情緒化方式回應。

民進黨先從招募辣台派入黨著手，他說，日前10天內已招募逾2000人透過線上入黨，預計7月中旬開辦網路社群工作坊，暫訂規劃一整天的課程，邀請黨內和業界人士作為授課講師，為現有黨公職社群小編上課。

授課內容包括議題文案的撰寫、製作圖卡、拍攝剪輯影片，廖泰翔表示，這些都是作為社群小編的基本功，將透過實作等方式，讓他們了解基礎的設備、軟體操作，打好經營網路社群的基礎。

工作坊規劃招收60到70名學員，除了社群小編外，廖泰翔表示，如果立委或議員本人對這方面有興趣，想要報名也不會拒絕。下周起接受報名，未來會再視報名和黨公職的需求情況，評估是否開辦第二梯或是到地方上去開辦。

廖泰翔強調，對民進黨來說，網路社群的經營策略的是長遠的，並不只為了現在，而是著眼於未來大選，像是2022和2024大選等等，希望黨公職都能經營出自己的社群，發展自己的支持者。

他說，社群經營並非一蹴可幾，需要一步步來，希望透過工作坊，讓大家能長久經營和處理自己的社群內容，透過強化網路社群經營互動與自製數位內容，來提升社會溝通能量。

(中時 )