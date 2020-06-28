政府振興經濟的最新工具三倍券，再過兩星期就要發到民眾手上，外商銀行個人金融部門絕不錯過這項龐大商機，星展銀行（台灣）、匯豐台灣都祭出三重優惠，可以擴大三倍券效果，只是這兩家外銀都希望能藉此吸引到信用卡申請新戶，一旦成功綁定政府振興三倍券活動，卡友就會享受到極高的回饋，堪稱「信用卡三大振興計畫」。

星展、匯豐都提醒，信用卡持卡人一定要在8月31日前，完成登錄綁定三倍券，再去刷卡消費，要注意政府此次排除的電商消費等，銀行肯定提供加碼回饋。星展最高加碼可累計回饋達1,888元，匯豐銀行則說，除了原卡別的回饋，?豐銀行更額外提供10％加碼回饋300元，

星展銀行表示，銀行回應政府此次提出的方案，就有振興計畫一、也有振興計畫二、振興計畫三等，為銀行財管客戶、信用卡客戶詳細規劃，而匯豐銀行則趁著飛行聯名卡更換時機，以偏高的優惠鼓勵正在申請新卡的消費者，積極行動。

(工商 )