前役創下生涯得分新低9分紀錄的林書豪，28日領軍北京首鋼面對上海大鯊魚，靠著豪哥徹底回神貢獻26分、8籃板及6助攻的全能表現，以及尤度31分、19籃板的雙十演出，北京86比75力挫上海，目前戰績22勝13敗，暫時獨居排名第5位置。

擁有雙外援的北京首鋼，碰上使用單外援的上海，總算可讓林書豪、尤度兩人同時上場，不過剛換劉煒當總教練的上海，上半場仍跟北京互有領先，打完上半場，北京僅以35比34領先，但上海主力羅旭東不慎撞傷膝蓋，直接抬出場送醫。

趁著對方突然少了1名先發主力優勢，北京第3節展開猛攻，特別是林書豪火力全開，帶起北京一波凶猛17比5攻勢，其中豪哥一個人包辦12分，轉眼擴大北京領先幅度來到17分之多，前3節結束，北京已經取得64比49大幅領先。

可是上海仍未放棄，末節全力發動反撲，一度把比數追成69比75的緊張局面，幸好此時尤度及時完成「三分打」，林書豪也在最後2分31秒上來救火，尤度最後51.4秒補籃命中，重新擴大北京領先到10分，比賽此時已經毫無懸念了。

林書豪先發打了34分鐘，全場投18中12，投籃命中率高達6成67，其中包含三分球投4中0，看來他的三分手感還須提升一下；上海以麥卡勒姆15分、7籃板表現較佳，董翰麟也有14分，剛接掌上海兵符的劉煒，無奈吞下執教首敗。

(中時 )