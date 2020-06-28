民意代表高閔琳及王浩宇等人指屈原是楚國人、不是中國人，甚至說他是「楚獨」份子，對此，學者表示，古代的「國」，都是在一個朝廷之下，跟現代「國家」的觀念完全不同，而且當時也沒有楚獨之類的說法，那些民意代表對歷史認識不深、又亂扯，實在不值一駁。

國立員林高中歷史老師王偲宇表示，楚國是戰國七雄之一，它的領土位於湖北武漢到湖南長沙間的區塊，當時楚淮王想與秦國合作，並與大臣們商量，屈原表示不妥，他認為一旦雙方合作，楚國會被秦國併吞，不會有好下場。

王偲宇說，古代秦朝雄據黃河流域的中原地區，楚國是在長江流域中游，楚國其實是位在秦國的邊陲地帶，最後秦始皇統一天下後，楚國也變成大中國架構的一部分。

王偲宇表示，當時屈原反對楚國和秦國合作，完全是站在小國利益為出發點，跟楚獨完全無關，而事實上，當時也沒有楚獨這種說法。他認為，民意代表的說法凸顯對歷史認識不夠深刻，太誇張了。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財則說，古代的「國」和現代的「國家」是完全不同的概念，古代的「國」是朝廷下的單位，是屬於「諸侯國」，就像現在的縣市一樣；現代的「國家」則是要有領土、主權及發行自己貨幣。

吳昆財表示，屈原所屬的楚國，當時只是周朝的一個諸侯國，「將古代的『國』和現代的『國家』放在一起討論，是竹篙湊菜刀，亂扯。」他進一步表示，在中國古代，只有「天下觀」，沒有「國家觀」，民意代表將古今亂比一通，實在不值一駁。

吳昆財說，「中國」這個詞在古代就出現，但泛指文化、民族、歷史相近的地方，譬如漢人、唐人及中華民族等，都可以說是「中國人」，跟現代的「中華民國」或「中華人民共和國」所指的「中國」，意思完全不一樣。

(中時 )