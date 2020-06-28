台北市警察局上周公布8名偵查佐升任刑事小隊長，但基層卻抱怨作業不公，有3、4名績分排名前面的刑警，卻被績分低的「超越」、「取代」，且5年內都沒有風紀案件被列管，基層認為有黑箱作業，質疑市警局未按規定辦理升遷。

對此北市警局表示，數名偵查佐的遷調資績計分雖然比較高，但督察、人事系統，還有對當事人的行事作風、品格操守，另行考評，部分分數較高的刑警，在評選中因為其他原因的考量，所以才未獲升遷。

據了解，此次列入遷調名冊，績分較高者共有18人，但有人選擇放棄升官，因此實際評選者約有14人，有數人分數在前面，而且5年內也沒有發生風紀案件及被列管，最後卻沒有升到，名單公布後，引發基層議論，認為警察局出怪招，跳過一些人讓後者先升，明顯不公平。

針對外界質疑，市警局回應表示，工作績分是基本指標，但督察及人事還有另1個審核程序，一切均依法辦理，並沒有所謂的「黑箱」作業。

(中時 )