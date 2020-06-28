馬祖海巡隊查獲陸船疑似走私洋菸。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊今（28）日清晨5時許執行勤務時，接獲通報雷達發現可疑目標進入南竿瀚林角外海，巡艇立刻前往察看，在復興沃0.8浬處發現大陸籍無船名貨船，遂立即登船檢查，果真查獲大批疑似未稅走私洋菸，隨即將該艘陸船押返福澳港。

馬祖海巡隊查獲2大艘陸船走私6萬條私菸。(王揚傑翻攝)

上午8時許，馬祖海巡隊莒光分隊也接獲通報有可疑目標滯留，亦立即出動線上警艇及多功能快艇趕赴，9時許在南竿津沙外海2.2浬處發現1艘陸籍快艇，經優勢警力登檢，同樣查獲大批疑似走私洋菸。

馬祖海巡隊表示，初步估計兩艘船艇共查獲1200箱，合計約6萬條未稅菸，市價約6000萬元，全案將依兩岸人民關係條例、菸酒管理法及海關緝私條例擴大偵辦。此外，為避免產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施。

海巡署表示，查此次陸船載有大量走私菸，恐流入市面販售牟取暴利，民眾如誤用未經合格檢驗菸品，會對身體健康造成危害，在此呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，本署將立即派員處置。

(中時 )