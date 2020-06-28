美國新聞網站Politico 27日引述川普總統身邊多位親近人士的話，稱川普近日愈來愈意識到一個嚴峻的現實，他可能輸掉11月的總統選舉。

報導指出，由於愈來愈多糟糕的民調數據，加上他鐵桿的盟友所提出的警告，川普發現自己可能會輸。

報導指出，川普正經歷他總統任內最糟糕的時刻，不僅因為應對新冠肺炎疫情不利，還加上全國性的反種族歧視動亂，讓他飽受抨擊。上周末他在奧克拉荷馬州舉行的大型造勢集會，與會者甚至坐不滿場地，讓他尷尬不已。

而最讓幕僚與助理傻眼的是，他在25日接受福斯新聞網訪問時，雖然主持人問了一個簡單的問題：他第二個任期的目標是什麼？結果川普的回答卻文不對題。採訪中，通常自信滿滿的他卻默認自己可能失敗，無法連任。他說小約瑟夫（喬）•拜登「將成為你們的總統，因為有些人不喜歡我，也許吧。」

報導稱，在採訪播出數小時後，接近川普的核心圈裡大家都在問：總統的心思是不是真的放在競選連任上？

報導認為，川普或許還有時間東山再起，政治大環境也可能會改善。但對至少5、6名川普親信的採訪發現，他的競選連任之路急需方向，而心不在焉的總統卻總在削弱自己。

(中時 )