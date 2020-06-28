網傳台南虐童繼父住高雄 警方：清查已搬離許久 17:452020/06/28 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南虐童案，令人憤怒！女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，其中女童繼父原辯稱是自己洗澡不慎燙傷，後續調查才讓繼父改口坦承，用熱水懲罰女童；網友傳出該男住在高雄鳳山五甲，也有3名網友到場圍觀，警方獲報前往已勸離。 警方表示，有關網傳台南虐童案，男子住在高雄鳳山五甲，經五甲所警網前往確認該男子已搬離這裡許久，呼籲網友不要到場圍觀。 (中時 ) #女童 #五甲 #網友 #警方 #高雄 也許您會感興趣 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 社會 影》駁火現場煙霧瀰漫！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 攻堅曝光》台中警中彈 50名警力對峙 霹靂小組擲震撼彈破門盾牌逮人 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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