台南虐童案，令人憤怒！女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，其中女童繼父原辯稱是自己洗澡不慎燙傷，後續調查才讓繼父改口坦承，用熱水懲罰女童；網友傳出該男住在高雄鳳山五甲，也有3名網友到場圍觀，警方獲報前往已勸離。

警方表示，有關網傳台南虐童案，男子住在高雄鳳山五甲，經五甲所警網前往確認該男子已搬離這裡許久，呼籲網友不要到場圍觀。

(中時 )