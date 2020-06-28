針對人大常委將通過「港版國安法」，日本政府傳計劃就香港局勢與發動對中國制裁，並限制向中國人士發放簽證，加強與美國合作關係。

日本共同社引述外務省消息人士報導，中國制定「港版國安法」的舉動不符合宣稱「一國兩制」五十年不變的承諾，日本政府對此深感憂慮。日本大約有1,400家企業進駐香港，日本政府認為上述法案一旦通過，香港基於「一國兩制」的高度自治產生動搖，恐將讓當地的日企受到衝擊。

為了緩和保守派不滿日本政府對中國外交軟弱，當地政府將加強對中國牽制。

報導指出，日本政府已進入協調階段，中國一旦通過「港版國安法」，將向中方表達「遺憾」。日本政府在外交表現上，最嚴厲的措辭是「譴責」，其次為「遺憾」；而最弱的用法是「關注」。

值得注意的是，日本政府近期就「港版國安法」發言的姿態逐漸提高。其中，日本內閣官房長官菅義偉5月22日曾就此議題表示「抱持高度關心注視」，同月25日提升為「強烈擔心」；而日本政府外務省5月28日召見中國駐日大使孔鉉佑時，對「港區國安法」表達「深刻憂慮」。

(工商 )