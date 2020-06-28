統一獅備受期待的潛力投手古林睿煬今年終於等到一軍先發日子，代總教練林岳平也說不只選手期待、球團也很期待，不過先不給他壓力，只希望他健康出賽，無論結果好壞都會接受，但林岳平也爆料，「他其實很緊張！」

古林睿煬是統一獅2018年第一指名選進的投手，僅在去年有過1場先發體驗一軍氣氛，之後都在二軍磨練，今年春訓古林狀況相當好，不過受到疫情影響、春訓延長，最近狀況重新調整到位後，終於將迎接本季首次一軍先發機會。

林岳平今日表示，古林睿煬將在7月1日主場迎戰富邦悍將的比賽擔任先發，不過也爆料他其實很緊張，「他接到消息後大概一周吃不好睡不好吧！二軍教練回報他有點慌，慌不是不知怎麼辦，而是想要更好、再多做一些。」屆時古林睿煬有機會對上平鎮高中時的投捕搭檔戴培峰，兩人將首度在職棒一軍同場較勁。

先前古林睿煬上一軍是讓他試試身手，這次將他拉上來是為了幫助球隊，定位有些不同，不過林岳平也不施加太多壓力，「健康出賽就好，好與壞我們都接受，他準備這麼久該出來看看能耐在哪了。」

(中時 )