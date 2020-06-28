據路透社統計，美國新冠肺炎Covid-19感染人數超過250萬人，超過12.5萬人喪命，已是全球疫情最嚴重的國家。然而美國疾管中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC )認為，實際感染人數可能是已知確診患者的10倍，也就是至少2640萬人以上，約略是美國總人口數的8%。

科學警報(Science Alert)引述法新社的報導，CDC的估計是基於抗體測試調查得出的數字，據估計，美國人口為3.298億，實際曾被感染的人數在16.5萬~2640萬人之間。

美國目前已經不少州正在開放經濟活動與交通往來，然而美國近期又出一波新冠疫情的上升，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，美國新的冠狀病毒感染數量又以每天幾萬人的數字上升，上週三記錄了35,900例，顯然疫情沒有像過去SARS、MARS那樣自行消失。

德州看到重新復燃的疫情，決定暫緩中止了重新開放經濟的步驟。

美國疾管中心主任羅伯特‧雷德菲德（Robert Redfield）說，美國的感染率各地都不一致，這和各州人口密度不同有關。從血清調查來看，感染人數好像占了美國公眾的5％至8％，這些人有些有抗體，但有些人仍會帶原。

疾管中心還有一份新報告，發現遭感染的孕婦，是高風險病患，進入重症監護，和配戴呼吸器的比例更高。幸好，未發現孕婦死亡風險較高。

(中時電子報)