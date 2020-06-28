新聞深㗋嚨

端午連假，民眾開心出遊碰上大塞車，國五更連續塞了32小時，交通部長林佳龍喊「做一個聰明的用路人，能趨吉避凶」之後，還到南投品酒。讓民進黨台北市議員王世堅看不下去，用6字反酸林佳龍「不要再裝可愛」。

林佳龍對塞車發表看法後，還安排行程到南投酒廠品酒。王世堅在中天政論節目《新聞深喉嚨》直言，談公事不喝酒，喝酒就不要談公事。交通的重大事項，怎麼會到一個酒廠去，在那邊品酒的時候，講這個。他覺得其實林佳龍犯的毛病，是從過去馬英九時代開始就有的，簡單講3個字，就是「裝可愛」。總統、院長、各級官員，帶頭在那邊裝可愛。

王世堅表示，我們台灣民眾什麼都不必政府來教，尤其旅遊。各級官員本來是好意，是要帶動地方旅遊，所以常常在那邊裝可愛，穿個可愛的服裝。然後去那邊吃東西。台灣人很多事不用你政府來教，當有一些部長裝可愛，到那邊玩、吃東西，說要來帶動旅遊，又配合媒體宣傳的時候，他們自己會以為是神。這些部長官員心態要對，帶領一個部會方向要抓對，不要想做討喜的工作。

王世堅直指，林佳龍犯的第二個錯誤，就是「說話說太多，事做不多」。像最簡單的，依車牌號碼、分單雙號、分號分時的管理上交流道，這些林佳龍也沒做不是嗎？這是最簡單的方式。

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(中時電子報)